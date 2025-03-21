



В Волгоградской области транспортная прокуратура изучит качество ж/д обслуживания. Как сообщает ИА «Высота 102», проверка связана с инцидентом, когда 20 марта пассажиры вынуждены были полдня ожидать прибытия поезда №367 «Киров – Кисловодск».

- Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту задержки по техническим причинам пассажирского поезда сообщением Киров – Кисловодск. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле в транспортной прокуратуре. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, - рассказали журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, как ранее сообщала редакция, поезд №367 из-за технических проблем задержался на перегоне «Возрождение – Кулатка». Сотрудникам ПривЖД пришлось организовывать буксировку вагонов вспомогательным локомотивом. При этом пресс-службой транспортной компании подчёркивалось, что ожидающие на вокзалах пассажиры бесплатно были размещены в комнатах длительного отдыха.