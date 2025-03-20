Поезд №367 прибудет в Волгоград с 7-часовой задержкой

Общество 20.03.2025 08:59
0
20.03.2025 08:59
Время задержки поезда №367 сообщением Киров – Кисловодск составляет более 7 часов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Приволжскую железную дорогу.
Накануне в 23:05 на перегоне Возрождение – Кулатка Саратовского региона ПривЖД по техническим причинам произошла задержка пассажирского пассажирского состава. На место был направлен вспомогательный локомотив.
В Приволжской железной дороге уточнили, что пассажирам, ожидающим прибытия поезда на вокзалах, обеспечено бесплатное предоставление услуг комнат длительного отдыха, комнат матери и ребёнка, камер хранения и залов повышенной комфортности. В ведомстве принимают меры для сокращения времени задержки поезда.
Между тем, поезд №367 должен проследовать через три станции в Волгоградской области – Петров Вал, Волгоград-1 и Суровикино. Так, в областной центр пассажирский состав должен был прибыть сегодня, 20 марта, в 10.22 ч.
Участникам СВО в Волгограде напомнили о шансе стать управленцами20.03.2025 11:37
Общество 20.03.2025 11:37
У волгоградца изъяли «Ниву» за 153 неоплаченных штрафа ГИБДД20.03.2025 11:22
Общество 20.03.2025 11:22
Пожароопасный сезон стартовал 20 марта в Волгоградской области20.03.2025 11:18
Общество 20.03.2025 11:18
«Лучше просто убить?»: волгоградцы пожаловались Генпрокурору на отсутствие земли для приюта собак20.03.2025 11:03
Общество 20.03.2025 11:03
В Михайловке нашли пропавшего четыре месяца назад 27-летнего мужчину20.03.2025 11:01
Общество 20.03.2025 11:01
Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в Волгограде20.03.2025 10:39
Общество 20.03.2025 10:39
Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия провела «Урок мужества» для школьников20.03.2025 10:27 Реклама
Общество 20.03.2025 10:27 Реклама
Молодым волгоградцам усложнят возможность уклониться от призыва20.03.2025 09:33
Общество 20.03.2025 09:33
Главы силовых ведомств в Волгограде вручили ветеранам органов госбезопасности юбилейные медали20.03.2025 09:27
Общество 20.03.2025 09:27
Волгоградская облдума закупает 300 часов за 1,1 миллиона20.03.2025 07:59
Общество 20.03.2025 07:59
Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 марта19.03.2025 21:54
Общество 19.03.2025 21:54
Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостей19.03.2025 21:07
Общество 19.03.2025 21:07
У жительницы Волжского арестовали «Ниву» за долг в 97 миллионов рублей19.03.2025 20:41
Общество 19.03.2025 20:41
«Один погиб, вторая покалечилась»: жители Ерзовки требуют огородить смертельно опасный подвал19.03.2025 16:59
Общество 19.03.2025 16:59
Названа дата прощания в Волгограде с Ефимом Шустерманом19.03.2025 16:15
Общество 19.03.2025 16:15