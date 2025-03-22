Федеральные новости

В 16 городах Волгоградской области семейную ипотеку распространят на вторичку

Федеральные новости 22.03.2025 09:09
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22.03.2025 09:09


Дом.РФ опубликовал список российских населенных пунктов, где с 1 апреля начнет действовать программа льготной семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичной рынке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организацию, в этот перечень  вошли 16 городских поселений Волгоградской области: Дубовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Петров Вал, Котельниково, Котово, Ленинск, Николаевск, Палласовка, Новоаннинский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, Серафимович и Суровикино. 
Всего в списке – 901 населенный пункт. Города подбирались по одному критерию – где полностью отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество таких домов не превышает двух. 
Программа льготной семейной ипотеки на вторичное жилье, утвержденная правительством РФ, будет действовать с 1 апреля 2025 года по 30 июня 2025 года. В федеральном центре считают, что она позволит решить жилищные вопросы семьям с детьми. Право на семейную ипотеку имеют семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, двое детей в возрасте до 18 лет или один несовершеннолетний ребенок с инвалидностью . Процентная ставка по семейной ипотеке составит 6%.

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