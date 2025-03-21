Три человека погибли в жутком ДТП с дорожным Volvo под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области три человека погибли при столкновении фургона Peugeot с Volvo дорожной службы. Трагедия произошла сегодня, 21 марта, на 951-м километре автодороги Р-22 «Каспий».





– ДТП произошло 21 марта около 09.30. В результате на месте происшествия погибли водитель Peugeot и два его пассажира, среди которых малолетняя девочка, – сообщил ИА «Высота 102» начальник Управления Госавтоинспекции Волгоградской области Эдуард Загоруйко.

В настоящее время на месте происшествия работает группа следователей ГУ МВД России по Волгоградской области, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Судя по кадрам, опубликованным полицейскими с места происшествия, вероятнее всего, водитель фургона поздно увидел стоящий у обочины дорожный Volvo и врезался в его заднюю часть на полной скорости. В результат кабина Peugeot в буквальном смысле расплющилась о кузов КДМ.

Как сообщает ИА «Высота 102», фургоном, врезавшимся в грузовик, управлял 30-летний житель Астраханской области.