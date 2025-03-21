Гандболисты «Каустика» в Москве проиграли действующему чемпиону России





Гандболисты «Каустика» накануне, 20 марта, в Москве проиграли ЦСКА со счетом 25:29 в очередном туре предварительного этапа мужской Суперлиги, сообщает V102.RU.

Отметим, это была первая игра «Каустика» после более чем месячного перерыва. Пауза в чемпионате была связана с поединками национальных сборных. К перерыву в Суперлиге «химики» подошли на 11-м месте в турнирной таблице с двумя очками в активе и пятиматчевой серией поражений в турнире. Напомним, в прошлом матче волгоградцы 13 февраля уступили дома «Чеховским медведям» со счетом 29:36.

И накануне команде Дмитрия Бочарникова противостоял статусный соперник - ЦСКА, являющийся действующим чемпионом России и одним из главных претендентов на медали в нынешнем розыгрыше соревнований. Отметим, во время паузы в Суперлиге в «Каустик» из «Чеховских медведей» на правах аренды перешел голкипер Владислав Мартыненко - воспитанник волгоградского гандбола. Ранее в карьере 24-летний вратарь уже выступал за «Каустик».

Но встречу против армейцев начал другой вратарь «химиков» - Никита Михайлов. И голкипер на старте поединка буквально поймал кураж, отразив несколько мощных бросков хозяев. Кроме того, гости заметно преуспели в атаке, забросив четырежды подряд в начале - отличились Виктор Бабкин, дважды Никита Филев и Семен Арзамасов. На седьмой минуте армеец Даниил Шишкарев размочил счет с пенальти.

На исходе трети тайма Бабкин в контратаке сделал счет 5:2, после чего главный тренер ЦСКА Олег Ходьков взял тайм-аут. Во второй половине тайма красно-синие прибавили и догнали соперника - 8:8. Затем на площадке шла равная борьба - команды на протяжении нескольких минут поочередно поражали ворота друг друга. В концовке тайма Никита Светлов и Владислав Глущенко отметились точными попаданиями, благодаря чему «Каустик» ушел на перерыв в роли лидера - 14:12.

В начале второго тайма армейцы отличились дважды подряд, снова установив паритет. Затем Даниил Кольцов с семиметрового в очередной раз вывел «химиков» вперед. Вскоре в стане гостей произошла замена вратаря - вместо Никиты Михайлова вышел Владислав Мартыненко. Красно-синие постепенно перехватили инициативу. И теперь уже столичный клуб имел небольшое преимущество. «Каустик» не отпускал от себя хозяев далеко до заключительной десятиминутки. Ближе к концу поединка класс столичного коллектива все-таки сказался в их пользу. ЦСКА в упорном сражении одержал весьма непростую победу со счетом 29:25. Самым результативным в волгоградском составе стал Никита Светлов - шесть заброшенных мячей. Даниил Кольцов пять раз поразил ворота ЦСКА.

Таким образом, «Каустик», показав очень достойную игру в битве со статусным соперником, потерпел шестое поражение подряд в Суперлиге. В последнем туре предварительного этапа чемпионата волгоградские гандболисты на выезде встретятся с краснодарским СКИФом 30 марта. Затем «Каустику» предстоит побороться за сохранение прописки в Суперлиге.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев