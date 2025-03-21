Экономика

Волгоградстат не разглядел роста цен на молоко в Волгограде

Экономика 21.03.2025 08:19
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21.03.2025 08:19


Волгоградстат по итогам мониторинга цен на неделе с 11 по 17 марта не разглядел подорожания молока в магазинах. Согласно заключению волгоградских статистиков, в Волгограде по-прежнему целый литр этого продукта можно купить по средней цене 89 рублей и 53 копейки.  

Как сообщает ИА «Высота 102», в еженедельном отчете Волгоградстата повышение стоимости литра молока жирностью 3,2% составило лишь 0,63%. Одновременно, напомним, жители Волгограда накануне обнаружили, что данный продукт с начала месяца прибавил в цене около 15%. Так, если в начале марта самая демократичная цена 900 мл молока составляла 76,99 рублей, то накануне тот же продукт стоил уже 89,99 рублей в одних магазинах и 99,99 рублей в других. 

В целом же, как отмечают волгоградцы, в настоящее время на полках в магазинах областного центра стало проблематичным найти молоко дешевле 100 рублей за 900 мл. 

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