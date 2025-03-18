В Волгограде цены на молоко за две недели подскочили на 15%





Жители Волгограда с изумлением продолжают наблюдать за ростом цен на молочных прилавках. Ка сообщает ИА «Высота 102», на исходе третьей недели после последней публикации информагентства на эту тему ценники на продукцию выросли еще на 15%. В сетевых магазинах шаговой доступности 900 мл молока уже сложно найти по ценам ниже 100 рублей.





– Молоко в «Магните» дорожает с бешеной скоростью, – сообщают читатели ИА «Высота 102». – Планку ниже 100 рублей с разницей всего в одну копейку – 99 рублей и 99 копеек – здесь держат только на товар из соседнего Волжского. Остальное молоко – убежало за сотню. И это при том, что, как мы все знаем, в таре давно нет и литра. 900 мл – четыре кружки молока – нам продают по безумных ценам. Двухпроцентного молока по 94 рубля на прилавках, конечно, не оказалось. А за 87 рублей – это молоко с 12-процентной скидкой, представьте себе, – сокрушаются волгоградцы.









Для чистоты эксперимента корреспонденты «Высоты 102», как и 1 марта, сравнили цены на молоко в приложении «Купер». Так, молоко волжского производителя, которое 17 дней назад в «Пятерочке» было доступно для заказа по 76 рублей и 99 копеек, сегодня продается уже по 89 рублей и 99 копеек.

Отметим, что в Союзмолоко 11 марта объяснили высокие цены на молоко ростом стоимости кормов.

Интересно, что Волгоградстат в период с 4 по 11 марта фиксировал в Волгограде, напротив, снижение стоимости молока. Так, согласно итогам еженедельного мониторинга, опубликованного 12 марта, продукт 3,2% жирности стоил, по данным статистиков, в среднем 88,97 рублей за полный литр – с начала марта, таким образом, цены снизились на 26 копеек. Какими увидели цены сотрудники волгоградского статистического органа на текущей неделе, станет известно 19 марта – когда будет опубликован очередной доклад об оценке индекса потребительских цен.