Федеральные новости

Жителям Энгельса после атаки ВСУ разрешили вернуться в свои дома

Федеральные новости 20.03.2025 15:55
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20.03.2025 15:55


В Саратовской области после массированной атаки ВСУ беспилотниками ранним утром 20 марта жителям Энгельса, проживающим в районе аэродрома, разрешили вернуться в свои дома. Об этом со ссылкой на губернатора Романа Бусаргина сообщает ИА «СарИнформ». По данным властей, угрозы для жизни и здоровья людей в настоящий момент нет. 

В настоящее время, как следует из сообщения Бусаргина, в Энгельсе работают специалисты управления региональной безопасности и администрации района, которым предстоит оценить нанесенный ущерб. 

Напомним, что, по данным Минобороны, в небе над Саратовской областью 20 марта были ликвидированы 54 беспилотника. Повреждения в результате атаки получили 30 домов в Энгельсе, два детских сада, школа и больница. В Саратове поврежден один дом. 

Кроме того, по данным «СарИнформ» пострадали 10 человек. 

Фото: нейросеть Шедеврум / sarinform.ru

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