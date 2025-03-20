Жителям Энгельса после атаки ВСУ разрешили вернуться в свои дома





В Саратовской области после массированной атаки ВСУ беспилотниками ранним утром 20 марта жителям Энгельса, проживающим в районе аэродрома, разрешили вернуться в свои дома. Об этом со ссылкой на губернатора Романа Бусаргина сообщает ИА «СарИнформ». По данным властей, угрозы для жизни и здоровья людей в настоящий момент нет.

В настоящее время, как следует из сообщения Бусаргина, в Энгельсе работают специалисты управления региональной безопасности и администрации района, которым предстоит оценить нанесенный ущерб.

Напомним, что, по данным Минобороны, в небе над Саратовской областью 20 марта были ликвидированы 54 беспилотника. Повреждения в результате атаки получили 30 домов в Энгельсе, два детских сада, школа и больница. В Саратове поврежден один дом.

Кроме того, по данным «СарИнформ» пострадали 10 человек.

Фото: нейросеть Шедеврум / sarinform.ru