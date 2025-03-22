Расследования

В Волгограде возбудили дело на чиновников из-за бед жильцов аварийного дома

Расследования 22.03.2025 12:16
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22.03.2025 12:16


Двоих жителей дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда, который за последний год четыре раза топило кипятком из прохудившихся труб, признали потерпевшими по уголовному делу. Об этом рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, измученные борьбой за выживание в аварийном доме. Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц Волгограда по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями. 
Напомним, дом №29 по ул. Воронкова был признан аварийным 27 декабря 2017 года. Под действующую еще программу переселения граждан из ветхого жилья  дом не попал и конкретных сроков получения нового жилья людям не называют до сих пор. При этом инженерные сети в двухэтажке износились, а компании, которые получали дом в управление, фактически ремонтом общедомового имущества не занимались. Буквально в конце прошлого года дома вновь остался без управляющей компании, конкурс по выбору УК не состоялся, и до сих пор новая УК не назначена. 
При этом в доме постоянно происходят коммунальные аварии. Только за последний год в двухэтажке произошло четыре порыва на теплопроводе, в результате чего две квартиры  заливало кипятком. Жители также испытывали проблемы при вызове аварийной службы, так как в доме отсутствует управляющая компания, и устранять последствия порывов удавалось только после огласки происшествий. 
На проблему жителей обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил волгоградским следователям разобраться в коммунальных бедах жителей аварийного дома и выяснить, что стало первопричиной их бедственного положения. 
Коллаж V102.RU

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