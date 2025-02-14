Происшествия

«Чиновники не боятся Бастрыкина?»: аварийный дом в Волгограде затопило четвертый раз за год

Происшествия 14.02.2025 20:22
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14.02.2025 20:22




Жители аварийного дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда сегодня, 14 февраля, пережили очередной потоп. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, обреченные на жизнь в негодном доме, на чердаке снова рванули трубы,  и кипяток вновь залил две квартиры.
- Сил больше нет, - плачет пенсионерка Галина Нуруллина. – У нас еще ничего не высохло после последнего затопления, полы скрипят, на стенах трещины, а потолок так набух, что вот-вот рухнет нам на головы. Я уже год на кухне свет не включаю, боюсь, что мы еще и сгорим тут все.
Пока жильцы самостоятельно перекрыли трубу с отоплением, чтобы остановить потоп. Сейчас в затопленных квартирах нет тепла и света. А попытки волгоградцев вызвать аварийную бригаду не увенчались успехом.
- Опять, как и в предыдущий раз, в администрации Кировского района нам заявили, что помочь ничем не могут, так как у нас нет управляющей компании. Когда нас затопило в январе этого года, нам помог руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда. Сегодня ему звонила, отправляла голосовые, он не ответил. Что нам делать, мы просто не представляем.
Интересно, что после январского потопа в аварийном доме  волгоградские следователи по поручению Александра Бастрыкина начали  проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Однако проблемы людей по-прежнему не решаются.
- Мы уже поняли, что наши чиновники Бастрыкина не боятся. Наша бывшая УК «Развитие Дом Строй» не хочет мне выплачивать ущерб за затопление моей квартиры, которое произошло в марте прошлого года. Я выиграла суд, а они обжаловали решение. Новую УК администрация района нам по-прежнему не назначает. Трубы продолжают рваться, дом – разрушаться, а срок переселения нам даже не называют, - констатирует женщина.
Между тем, перед сегодняшним инцидентом редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, почему  дом, периодически терпящий бедствие, признанный аварийным в декабре 2017 года, до сих пор остается без управляющей компании, и когда людей, наконец, переселят в новое жилье.
И вот что ответили в мэрии.
- В соответствии с действующим порядком, за несколько месяцев до окончания срока управления предыдущей УК администрацией Кировского района было организовано собрание жильцов дома, в ходе которого их проинформировали о необходимости избрать новую УК. После того как граждане самостоятельно не избрали новую управляющую компанию, как это предусмотрено действующими нормами, у районной администрацией появились правовые основания для проведения конкурса, что и было сделано в четвертом квартале 2024 года. В силу того, что в ходе конкурса не поступило ни одного предложения, в настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для организации повторного конкурса. В случае, если повторный конкурс также не состоится, муниципалитет получит правовые основания для назначения УК в обязательном порядке.  На время процедур по определению УК районная администрация оказывает жильцам содействие в решении вопросов, связанных с обеспечением работоспособности общедомовых коммуникаций, в том числе, при возникновении необходимости, привлекает специалистов профильных служб, - цитата из ответа.     
- Согласно действующим нормам федерального законодательства очередность переселения жильцов аварийных многоквартирных домов зависит от даты их признания аварийными. В настоящее время в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» (с 2025 года нацпроект «Инфраструктура для жизни») переселяются жильцы домов, признанных аварийными до 1 января 2017. В общей сложности в рамках нацпроекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тысяч человек. До момента переселения администрация Волгограда предлагает жильцам аварийных домов разместиться в помещениях маневренного жилищного фонда. Размещение во временном жилье не влияет на реализацию прав граждан на переселение, - заявили в администрации.
Фото и видео читателей V102.RU

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