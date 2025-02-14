









Жители аварийного дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда сегодня, 14 февраля, пережили очередной потоп. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, обреченные на жизнь в негодном доме, на чердаке снова рванули трубы, и кипяток вновь залил две квартиры. Жители аварийного дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда сегодня, 14 февраля, пережили очередной потоп. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, обреченные на жизнь в негодном доме, на чердаке снова рванули трубы, и кипяток вновь залил две квартиры.

плачет пенсионерка Галина Нуруллина.Пока жильцы самостоятельно перекрыли трубу с отоплением, чтобы остановить потоп. Сейчас в затопленных квартирах нет тепла и света. А попытки волгоградцев вызвать аварийную бригаду не увенчались успехом.Интересно, что после январского потопа в аварийном доме волгоградские следователи по поручению Александра Бастрыкина начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Однако проблемы людей по-прежнему не решаются.- констатирует женщина.Между тем, перед сегодняшним инцидентом редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, почему дом, периодически терпящий бедствие, признанный аварийным в декабре 2017 года, до сих пор остается без управляющей компании, и когда людей, наконец, переселят в новое жилье.И вот что ответили в мэрии.- цитата из ответа.- заявили в администрации.