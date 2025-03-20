Водитель грузовика навалил кучу в СНТ под Волгоградом

В Волгоградской области устанавливают виновного в загрязнении отходами земельного участка на территории СНТ «Луч» Городищенского района. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Ранее в природоохранное ведомство поступили материалами видеосъёмки, на которых зафиксирован момент сброса строительных отходов на почву из грузового автомобиля. Инспекторы выехали на место происшествия совместно со специалистами ЦЛАТИ по Волгоградской области. Была зафиксирована площадь загрязнения и взяты пробы.





- По результатам лабораторных исследований установлен IV класс опасности отходов. Площадь загрязнения составила 40 кв.м. Управлением возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц, - рассказали в Росприроднадзоре.

Устанавливается размер причиненного ущерба и виновное лицо, в отношении которого будут приняты соответствующие меры реагирования.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора