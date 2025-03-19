Программу «Реабилитация через спорт» запускают для участников СВО

Федеральные новости 19.03.2025 21:35
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19.03.2025 21:35
Участников спецоперации обеспечат специальными протезами для занятий физкультурой в рамках программы «Реабилитация через спорт». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, «Ростех», АО «ЦИТО» и фонд «Защитники Отечества» объявили о старте новой программы.
В рамках этого проекта участники СВО будут обеспечены специализированными протезами для занятий физической культурой. Пилотной площадкой проекта стала Кемеровская область, в частности, расположенная здесь горнолыжная трасса.
Как пояснила статс-секретарь — замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, программа начинается еще в момент протезирования, а на горнолыжном курорте продолжается под руководством опытных наставников. Она предполагает подготовку инструкторов по зимним видам спорта, которые в дальнейшем смогут обучать участников СВО в других регионах.
Уже получено более 50 заявок от желающих стать участниками проекта. По словам Анны Цивилевой, в настоящее время качественные протезы и высокотехнологичные средства реабилитации производят на высоком уровне отечественные компании. Это дает возможность заниматься спортом и с протезами.
По результатам пилотного проекта «Защитники Отечества» и «Ростех» планируют распространить программу на другие регионы России.
Фото Волгоградской облдумы (архив)
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