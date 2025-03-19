На Хопре в Волгоградской области восьмую неделю ищут утонувшего рыбака





В Волгоградской области по истечении семи недель не удалось найти тело рыбака, утонувшего еще 27 января 2025 года. О продолжении поисков водолазами сегодня, 19 марта, сообщили в ГКУ «Служба спасения».

– В настоящий момент водолазы Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» под руководством начальника подразделения на реке Хопер близ хутора Петровский Урюпинского района ведут поиски 67-летнего мужчины, который 27 января уехал на рыбалку, – сообщили спасатели.





О пропаже отца, отправившегося на Хопер для зимней рыбалки, сообщил его сын. Следователям удалось найти на берегу реки рюкзак, ведро и рыболовные снасти. Однако местонахождение самого пенсионера до сих пор не обнаружено.

Фото: ГКУ Служба спасения / vk.com