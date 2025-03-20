



Александру Дубинину всего 25 лет. Он пришел на Волгоградский алюминиевый завод полтора года назад и уже успел стать частью большого коллектива. Сначала молодого заводчанина пугала собственная неопытность, но со временем он понял, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте. Почему он предпочел завод уютным офисам и чем вчерашнего выпускника привлекает производственная площадка, Александр рассказал ИА «Высота 102».

Как все начиналось

Путь на предприятии для Александра начался с совета друзей, которые уже работали на заводе.

– Я взвесил все «за» и «против» и решил попробовать. Сейчас уже можно сказать, что я почти прирос к этому месту. И уходить точно не планирую, – с улыбкой вспоминает Александр.

В этом году Александр отметил четверть века – он ровесник компании РУСАЛ, которую 25 лет назад основал Олег Дерипаска, объединив ведущие промышленные площадки, в том числе – Волгоградский алюминиевый завод. Сейчас молодой человек работает в прокалочном комплексе и уже успел убедиться, что человек, который старше него на пятнадцать лет, может быть ему другом и единомышленником.





Среди коллег Александр нашел и тех, на кого хочется равняться. Его наставники — бригадир Сергей Москаленко, старший мастер Кирилл Карташов и мастер Роман Оприков.

– Это отличные специалисты, которые многое знают и хорошо разбираются в своей работе, – говорит молодой заводчанин.

Александр постоянно старается находить в работе что-то новое: задачи, над которыми нужно поразмыслить, или моменты, которые другие не замечают. Ему нравится, что он может внести свой вклад и сделать что-то полезное.

Быть нужным людям

Молодой специалист активно занимается волонтерством. Для него это не только способ разнообразить трудовые будни, но и возможность помогать людям.

– Самая главная задача волонтерства – помогать и быть нужным, – говорит Александр.





Одним из самых запоминающихся проектов для него стала поездка в Дубовскую школу-интернат. До этого волгоградец не обращал внимания на такие сферы, но увидев все своими глазами, понял, что есть много людей, которым нужна помощь.

Спорт, как образ жизни

Спорт всегда был частью жизни Александра. Его отец – мастер спорта по спортивной гимнастике, и с детства приучал сына заниматься разными видами физической активности: плаванием, тренажерным залом. На заводе волгоградец участвует в спортивных мероприятиях: в прошлом году сам играл в баскетбол, всегда поддерживает коллег-футболистов, которые регулярно занимают первые места. В числе новых увлечений заводчанина – кикбоксинг.

– Меня на это подвиг мой бригадир Сергей Москаленко. Он очень спортивный человек и стал для меня примером, – рассказывает Александр.

Сейчас молодой заводчанин учится в магистратуре Волгоградского государственного технического университета по программе «Металлургия и металловедение алюминиевых сплавов», совмещает учебу с работой, на которой может сразу проверять теорию на практике. Он советует всем молодым людям не бояться идти работать на современные производства. По его словам, к молодым людям здесь относятся очень хорошо, и если прикладывать усилия, то они обязательно будут вознаграждены.

– Мне бы хотелось, чтобы моя профессия и мой завод постоянно развивались, – говорит Александр. – Я вижу тренд на популярность этого направления, хочется модернизации производства и автоматизации рутинных процессов.

Фото: из личного архива