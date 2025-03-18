Роспотребнадзор нашел новые возбудители у болеющих волгоградцев

Здоровье 18.03.2025 08:06
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18.03.2025 08:06
В Волгоградской области после нескольких недель роста заболеваемости ОРВИ, наконец, наметился спад. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, снижение по сравнению с предыдущей неделей составило 7%.
Также уменьшилось количество школ, где введен частичный карантин в связи с превышением количества заболевших планки в 20% от численности учебных коллективов. Если на прошлой неделе таких школ было больше ста, то теперь – 87.
В то же время на 38% снизилась заболеваемость COVID-19 . Однако жителей региона по-прежнему поражают грипп, РС-вирус, риновирусы, коронавирус (HCoV), парагрипп и другие возбудители, в том числе бактериальные. О последних в сводках о заболеваемости в РПН ранее не сообщали.
Фото V102.RU
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