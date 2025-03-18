Здоровье

Роспотребнадзор нашел новые возбудители у болеющих волгоградцев

Здоровье 18.03.2025 08:06
0
18.03.2025 08:06


В Волгоградской области после нескольких недель роста заболеваемости ОРВИ, наконец, наметился спад. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, снижение по сравнению с предыдущей неделей составило 7%.
Также уменьшилось количество школ, где введен частичный карантин в связи с превышением количества заболевших планки в 20% от численности учебных коллективов. Если на прошлой неделе таких школ было больше ста, то теперь – 87. 
В то же время на 38% снизилась заболеваемость  COVID-19 . Однако жителей региона по-прежнему поражают грипп, РС-вирус, риновирусы, коронавирус (HCoV), парагрипп и другие возбудители, в том числе бактериальные. О последних в сводках о заболеваемости в РПН ранее не сообщали. 

Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
15.03.2025 14:18
Здоровье 15.03.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Здоровье
11.03.2025 15:15
Здоровье 11.03.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
10.03.2025 16:04
Здоровье 10.03.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
07.03.2025 21:21
Здоровье 07.03.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.03.2025 10:41 Реклама
Здоровье 06.03.2025 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
05.03.2025 09:37
Здоровье 05.03.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.03.2025 10:08
Здоровье 04.03.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.02.2025 13:16
Здоровье 24.02.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.02.2025 19:17
Здоровье 19.02.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.02.2025 08:26
Здоровье 18.02.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.02.2025 16:32
Здоровье 17.02.2025 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
14.02.2025 08:51
Здоровье 14.02.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Здоровье
11.02.2025 11:54
Здоровье 11.02.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.02.2025 13:15
Здоровье 06.02.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.02.2025 08:11
Здоровье 05.02.2025 08:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:04
В Волгограде очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «35-я Гвардейская»Смотреть фотографии
12:59
Котельниково – город роста: как ЕвроХим-ВолгаКалий создает демографический бум в регионеСмотреть фотографии
12:55
Студенты волгоградского меда оценили качество воды на очистных «Концессий»Смотреть фотографии
12:28
Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного «ВИА "Васильки"» уже скоро на Wink.ruСмотреть фотографии
12:17
Осужден волгоградец, задавивший на «КАМАЗе» реставратора ТипайловаСмотреть фотографии
12:01
В Камышине сняли на видео жесткое ДТП с пассажирской «Газелью»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Сметану и творог сомнительного качества нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Прокуратура помогла волгоградской пенсионерке «раскулачить» пособницу аферистовСмотреть фотографии
11:05
Житель Камышина украл бутылку водки и сломал нос директору «Пятерочки»Смотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области Крымскую весну встречают выставками, акциями и классными часамиСмотреть фотографии
10:21
Квартиры с ремонтом в ЖК «Крылья Качи»: комфорт, качество и выгода от застройщика «Синара-Девелопмент»Смотреть фотографии
10:18
«У одного подвывих, у второго – перелом позвоночника»: волгоградка требует призвать к ответу школу №19 за травмы детейСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде с 19 марта удвоят количество рейсов на СарпинскийСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде ул. 64-й Армии встала в пробке после столкновения КАМАЗа с кроссоверомСмотреть фотографии
09:34
Двое волгоградцев обвиняются в лишении свободы врачей и угрозе полицейскимСмотреть фотографии
09:34
В Волгоградской области МЧС потренируется в ликвидации пожаров и наводненийСмотреть фотографии
08:06
Роспотребнадзор нашел новые возбудители у болеющих волгоградцевСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде мошенники под видом учителей воруют у родителей «Госуслуги»Смотреть фотографии
07:35
В Волгограде срыв сроков ремонта ТЮЗа обойдётся подрядчику в 20 млн рублейСмотреть фотографии
07:11
«Динамо-Синара» 18 марта дома сыграет с «Лучом» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:47
Волгоградцы делятся кадрами жуткого зарева от ландшафтного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
В Волгограде засняли лихача, устроившего заезд по встречке на ул. КироваСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
«Не мигранты, а ученики»: в Волгограде объяснили работу иностранцев курьерами несмотря на запретСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде ушел из жизни соратник Илизарова Анатолий КаплуновСмотреть фотографии
19:39
Школьников предлагают обучать основам военной подготовки с 12 летСмотреть фотографии
19:38
«Всем на пол, работает СОБР»: в Волгограде полиция взяла штурмом цыганские особнякиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
В Волгограде из-за серии ДТП встало движение на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
18:38
От «нефтянки» и Концессий до районных аграриев: топ-100 волгоградских инвесторовСмотреть фотографии
18:16
Волгоградец подставил авто под Toyota Land Cruiser, есть пострадавшаяСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Бывшего директора НПЗ Эдуарда Макарова похоронили в ВолгоградеСмотреть фотографии
 