Происшествия

Волгоградец подставил авто под Toyota Land Cruiser, есть пострадавшая

Происшествия 17.03.2025 18:16
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17.03.2025 18:16


В Ворошиловском районе Волгограда водитель отечественной легковушки при повороте налево надеялся проскочить перед встречным потоком, однако спровоцировал ДТП, в результате которого пострадала его пассажирка. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение автомобилей произошло на ул. Череповекой 17 марта около 16.00. 



– В результате ДТП пассажирка «ВАЗ-2114» доставлена в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка. 

Полицейские также опубликовали запись с камер дорожного наблюдения. Судя по кадрам, водитель «ВАЗа» не убедился в безопасности маневра и выехал наперерез встречному потоку, когда еще не все участники движения движения предприняли остановку. В итоге легковушка российского производства фактически оказалась под колесами японского внедорожника. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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