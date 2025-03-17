Волгоградец подставил авто под Toyota Land Cruiser, есть пострадавшая





В Ворошиловском районе Волгограда водитель отечественной легковушки при повороте налево надеялся проскочить перед встречным потоком, однако спровоцировал ДТП, в результате которого пострадала его пассажирка. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение автомобилей произошло на ул. Череповекой 17 марта около 16.00.





– В результате ДТП пассажирка «ВАЗ-2114» доставлена в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка.

Полицейские также опубликовали запись с камер дорожного наблюдения. Судя по кадрам, водитель «ВАЗа» не убедился в безопасности маневра и выехал наперерез встречному потоку, когда еще не все участники движения движения предприняли остановку. В итоге легковушка российского производства фактически оказалась под колесами японского внедорожника.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области