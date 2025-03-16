Происшествия

В ЖК «Колизей» в Волгограде сняли жильца с кондиционера на 4 этаже

Происшествия 16.03.2025 11:39
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16.03.2025 11:39


Жители ЖК «Колизей» в Волгограде сообщают о происшествии, которое они наблюдали накануне во дворе многоквартирного дома по улице 70-летия Победы. Как сообщает V102.RU, очевидцы сняли на видео мужчину, который сидел на внешнем блоке кондиционера на уровне 4-го этажа.



На место происшествия прибыли спасатели, скорая и полиция.

- Его сняли спасатели, в наручниках в карету скорой посадили. Долго сопротивлялся, угрожая спрыгнуть. Но передумал походу, - пишут в соцсетях местные жители. 

Причины такого поведения мужчины неизвестны. 

Видео: сообщество ЖК Колизей Волгоград / vk.com

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