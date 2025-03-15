Новый пожар произошел на юге Волгограда после атаки БПЛА

Жителей юга Волгограда напугал столб черного дыма, который поднялся утром 15 марта над Красноармейским районом Волгограда недалеко от промышленной зоны. Встревоженные горожане забеспокоились: не произошло ли возгорание на заводах? Некоторые даже жаловались на запах химии в воздухе.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в СНТ «Горчичник» около 10 часов утра загорелся камыш на площади в 1 гектар. Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11.44 ч. Причина происшествия устанавливается, прокомментировали в регуправлении.
Напомним, сегодня ранним утром в Красноармейском районе Волгограда потушили ландшафтный пожар, который вспыхнул после ночной атаки БПЛА. По сообщению главы региона, возгорание было оперативно потушено, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото v102.RU (архив)