Волгоградские спортсмены успешно выступили на прошедших чемпионате и первенстве Южного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине панкратион в Майкопе, завоевав в общей сложности 49 наград разного достоинства, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области.
В столице Адыгеи вместе с хозяевами сразились более 500 участников из восьми субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Донецкой Народной Республики и Севастополя.
Сборная Волгоградской области по панкратиону под руководством ее главного тренера Гасанали Гасаналиева была представлена 79-ю участниками, которые являются членами региональных клубов единоборств: «Самбо34», «Арес», «Высшая лига», «Русь», «UF VOLGOGRAD», «Эра», «Казачок», МОУ СШ N18, «Империя единоборств», «Pridonie Top Team», «Звезда», «Salamatov team» и «Восток».
В первенстве ЮФО волгоградцы завоевали 11 золотых, 17 серебряных и 11 бронзовых медалей. В чемпионате ЮФО наши спортсмены также показали себя весьма достойно - три завоеванных золота, два серебра и пять бронзовых медалей. В общем командном зачете сборная Волгоградской области заняла второе место.
По итогам соревнований в Майкопе призеры прошли отбор на первенство России, которое пройдет в Новосибирске с 30 апреля по 5 мая. Чемпионат страны по дисциплине панкратион традиционный состоится в Сочи с 11 по 15 мая, а по дисциплине панкратион классический - в Москве с 17 по 19 мая. На этих турнирах также выступят медалисты чемпионата и первенства ЮФО.
Фото: Денис Садовый, Федерация панкратиона России