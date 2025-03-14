Путин назвал условия пощады украинских боевиков в Курской области





Президент России Владимир Путин 14 марта провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Кремля, темой совещания стал процесс нормализации отношений с Соединенными Штатами.

Открывая совещание, глава российского государства прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа, ранее сегодня призвавшего Владимира Путина пощадить блокированных в Курской области украинских боевиков. Президент России отметил, что это возможно лишь в том случае, если они добровольно сложат оружие.

– Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм. Вместе с тем, мы с пониманием относимся к призыву президента Дональда Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. Подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации, – цитата из вступительной речи президента России.







Для реализации призыва президента США, подчеркнул Владимир Путин, необходим приказ военно-политического руководства Украины воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен.

Фото, видео: kremlin.ru