Перед судом в Волгоградской области предстанет 49-летний индивидуальный предприниматель за невыплату зарплат электромонтажникам, задействованным на стройке спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге.

Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, уголовное дело в отношении коммерсанта с утвержденным обвинительных заключением передано для рассмотрения в Светлоярский районный суд Волгоградской области. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

По данным следствия, предприниматель привлек на стройку в Санкт-Петербург электромонтажников из различных регионов страны. Трем сотрудникам более двух месяцев после завершении работ с июля 2024 года не выплачивалась зарплата и компенсационные выплаты на сумму более 365 тысяч рублей. Однако в это время деньги на то, чтобы рассчитаться с рабочими, у него были. В период образования задолженности предприниматель получил в качестве оплаты по договору подряда свыше 10 миллионов рублей. Кроме того, фигурант уголовного дела частично не выплачивал зарплату 32 работникам на сумму более 2,6 миллиона рублей. Мужчина в ходе следствия полностью признал вину.

После вмешательства прокуратуры предприниматель погасил долги перед 34 работниками на сумму 2 миллиона 845 тысяч рублей. На стадии исполнения находится возмещение 118 тысяч рублей задолженности одному работнику.

По данным информагентства, предприниматель по фамилии Питерский на стройке спортивно-концертного комплекса был подрядчиком по монтажу электропроводки.