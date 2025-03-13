



Гандболистки волгоградского «Динамо-Синары» сегодня, 13 марта, в Ижевске обыграли местный «Университет» со счетом 39:32 в очередном туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги, сообщает V102.RU.

Напомним, в Волгограде 3 марта матч между этими же соперниками завершился со счетом 39:25 в пользу бело-голубых. На ответный выезд в столицу Удмуртии из-за болезни не полетели Екатерина Долматова и голкипер Мария Дувакина, которую заменила Елизавета Старкова, проведшая сегодня всю игру. Осталась дома также Олеся Черненко, но при этом вернулась в строй Виктория Турусина. Шанс проявить себя получила и 19-летняя перспективная полусредняя Алена Алексеева.

Несмотря на изначальный статус фаворита, которым обладали бело-голубые, именно хозяйки убежали в отрыв на старте противостояния, забросив трижды подряд. Только на пятой минуте размочила счет Арина Безбабных. «Студентки» продолжили лидировать, пока впервые не сравняла Екатерина Скивко. Вскоре Анастасия Шкитина в течение одной минуты сделала дубль в быстрых розыгрышах и помогла команде оформить преимущество «плюс два». В следующей атаке Дария Низовцева сократила отставание до минимума, однако затем снова отличилась Шкитина - на этот раз с семиметрового пенальти. Счет стал 7:5 в пользу «Динамо-Синары».

Две трети тайма «Университет» сражался с гостевым коллективом более чем достойно, в том числе благодаря нескольким сейвам своего голкипера Арины Романовой. Однако волгоградские гандболистки со временем разыгрались и выдали яркий трехминутный отрезок, в котором забросили четыре раза подряд - авторами точных попаданий стали Анастасия Шкитина, София Романенко дважды и Анастасия Чешева. Уверенная концовка первой половины позволила команде Евгения Дмитриева уйти на перерыв с хорошим преимуществом - 22:15.

Старт второго тайма остался за волгоградскими исполнительницами, которые постепенно увеличивали отрыв. Кристина Щеглова в позиционной атаке довела преимущество бело-голубых до десяти мячей - 30:20. Казалось, что динамовки снова уверенно и без особых проблем обыграют «Университет», но ижевские спортсменки отнюдь не собирались сдаваться без боя. Подшефные Роберта Минабутдинова в заключительной десятиминутке совершили мощный рывок со счетом 5:0 и сократили дистанцию до оппоненток до пяти мячей. Затем прервала голевую засуху бело-голубых Алена Алексеева. До конца встречи гостьи больше не допустили серьезных провалов, а окончательный результат на последних секундах точным попаданием оформила Анастасия Чешева - 39:32 в пользу «Динамо-Синары» по итогам выезда в столицу Удмуртии.

Самыми результативными в составе бело-голубых стали Анастасия Шкитина и София Романенко - по восемь мячей. Алена Алексеева отличилась четырежды. Елизавета Старкова отразила 14 из 46 бросков в общей сложности.

«Динамо-Синара» после 11-й победы в нынешнем чемпионате заработало 25 очков и продолжает единолично лидировать в группе «Б» Суперлиги. В следующем матче 18 марта волгоградский клуб на домашней «Динамо Арене» примет московский «Луч». Начало встречи в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев