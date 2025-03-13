Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» на выезде обыграли «Университет» в Суперлиге

Спорт 13.03.2025 21:20
0
13.03.2025 21:20


Гандболистки волгоградского «Динамо-Синары» сегодня, 13 марта, в Ижевске обыграли местный «Университет» со счетом 39:32 в очередном туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги, сообщает V102.RU.

Напомним, в Волгограде 3 марта матч между этими же соперниками завершился со счетом 39:25 в пользу бело-голубых. На ответный выезд в столицу Удмуртии из-за болезни не полетели Екатерина Долматова и голкипер Мария Дувакина, которую заменила Елизавета Старкова, проведшая сегодня всю игру. Осталась дома также Олеся Черненко, но при этом вернулась в строй Виктория Турусина. Шанс проявить себя получила и 19-летняя перспективная полусредняя Алена Алексеева. 

Несмотря на изначальный статус фаворита, которым обладали бело-голубые, именно хозяйки убежали в отрыв на старте противостояния, забросив трижды подряд. Только на пятой минуте размочила счет Арина Безбабных. «Студентки» продолжили лидировать, пока впервые не сравняла Екатерина Скивко. Вскоре Анастасия Шкитина в течение одной минуты сделала дубль в быстрых розыгрышах и помогла команде оформить преимущество «плюс два». В следующей атаке Дария Низовцева сократила отставание до минимума, однако затем снова отличилась Шкитина - на этот раз с семиметрового пенальти. Счет стал 7:5 в пользу «Динамо-Синары».

Две трети тайма «Университет» сражался с гостевым коллективом более чем достойно, в том числе благодаря нескольким сейвам своего голкипера Арины Романовой. Однако волгоградские гандболистки со временем разыгрались и выдали яркий трехминутный отрезок, в котором забросили четыре раза подряд - авторами точных попаданий стали Анастасия Шкитина, София Романенко дважды и Анастасия Чешева. Уверенная концовка первой половины позволила команде Евгения Дмитриева уйти на перерыв с хорошим преимуществом - 22:15.

Старт второго тайма остался за волгоградскими исполнительницами, которые постепенно увеличивали отрыв. Кристина Щеглова в позиционной атаке довела преимущество бело-голубых до десяти мячей - 30:20. Казалось, что динамовки снова уверенно и без особых проблем обыграют «Университет», но ижевские спортсменки отнюдь не собирались сдаваться без боя. Подшефные Роберта Минабутдинова в заключительной десятиминутке совершили мощный рывок со счетом 5:0 и сократили дистанцию до оппоненток до пяти мячей. Затем прервала голевую засуху бело-голубых Алена Алексеева. До конца встречи гостьи больше не допустили серьезных провалов, а окончательный результат на последних секундах точным попаданием оформила Анастасия Чешева - 39:32 в пользу «Динамо-Синары» по итогам выезда в столицу Удмуртии.

Самыми результативными в составе бело-голубых стали Анастасия Шкитина и София Романенко - по восемь мячей. Алена Алексеева отличилась четырежды. Елизавета Старкова отразила 14 из 46 бросков в общей сложности.

«Динамо-Синара» после 11-й победы в нынешнем чемпионате заработало 25 очков и продолжает единолично лидировать в группе «Б» Суперлиги. В следующем матче 18 марта волгоградский клуб на домашней «Динамо Арене» примет московский «Луч». Начало встречи в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.03.2025 15:25
Спорт 13.03.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.03.2025 07:13
Спорт 13.03.2025 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.03.2025 20:45
Спорт 12.03.2025 20:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.03.2025 11:09
Спорт 11.03.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2025 22:56
Спорт 10.03.2025 22:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2025 14:18
Спорт 10.03.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2025 11:21
Спорт 10.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.03.2025 07:47
Спорт 10.03.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.03.2025 11:49
Спорт 09.03.2025 11:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.03.2025 14:40
Спорт 08.03.2025 14:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.03.2025 21:31
Спорт 07.03.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.03.2025 06:31
Спорт 07.03.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.03.2025 17:24
Спорт 06.03.2025 17:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.03.2025 06:29
Спорт 06.03.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.03.2025 13:25
Спорт 05.03.2025 13:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone из-за угроз взломаСмотреть фотографии
21:20
Гандболистки «Динамо-Синары» на выезде обыграли «Университет» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:10
Жители запада Волгограда пожаловались на сильное задымление и запах гариСмотреть фотографии
21:00
КСП: система оповещения населения Волгограда обошлась бюджету в 167,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:30
Мэрия объяснила появление гигантских труб у Ангарского пруда в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:00
И это открыточный вид? Волгоградцы возмущены руинами МАНа в центре городаСмотреть фотографии
19:40
Банки предложили новый механизм по защите денег россиян от мошенниковСмотреть фотографии
19:19
Путин согласился прекратить боевые действия на УкраинеСмотреть фотографии
19:02
Политолога раздосадовал скорый визит в Волгоград Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области могут запретить рекламу гадалок и колдуновСмотреть фотографии
18:19
Под Волгоградом юношу-курьера осудили за один день работы на мошенниковСмотреть фотографии
17:49
Волгоградскую чиновницу Анну Елисееву заподозрили во взятке в особо крупном размереСмотреть фотографии
17:36
ФАС проверит наценки сетевиков на социально значимые продуктыСмотреть фотографии
17:13
Трамвай или сам справился? Волгоградцы гадают, кто раскурочил иномарку на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
В Михайловке на озере Ямное утонул рыбакСмотреть фотографии
16:53
Дело депутата Распутиной поступило на новое рассмотрение в облсуд ВолгоградаСмотреть фотографии
15:45
Путин сообщил, что ждет Лукашенко перед 9 мая в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде вручили паспорт участнику СВО из ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
В Волжском устроили запланированный поджог камышейСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде пройдет гандбольный турнир сборных в честь 80-летия победы в ВОВСмотреть фотографии
15:01
Это весна или лето? Жару до +24 и горячий ветер пообещали жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Паводка не будет? Из-за аномальной зимы Волгоградской области угрожает маловодьеСмотреть фотографии
14:25
Путин поручил присвоить статус ветеранов всем участникам СВО до конца мартаСмотреть фотографии
13:55
Совфед отклонил законопроект об умерщвлении животных в приютахСмотреть фотографии
13:30
В Жирновске поместили в СИЗО участника массового избиения в баре «Лагуна»Смотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области похоронят 45-летнего бойца Михаила ЧиковаСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде владелицу «резиновой» квартиры оштрафовали на 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:51
Треть проверенного в Волгоградской области молока признали ненормальнымСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский экс-депутат пристыдил Матвиенко за слова об абитуриентах из провинцииСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец получил срок за автоподставы и кражу металла из детского лагеряСмотреть фотографии
 