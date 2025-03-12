Реставрация Вечного огня в Волгограде близится к финалу

В сквере у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде завершаются работы по восстановлению мемориала и благоустройству территории. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города, специалисты подрядной организации вернули на братскую могилу полностью восстановленный бронзовый венок.

- Специалисты восстановили его целостность, очистили и воссоздали в местах сварочных работ изначальный микрорельеф декоративного элемента. На заключительном этапе мастера восстановили на поверхности металла слой патины, - рассказали в мэрии.

Сообщается, что сотрудники подрядной организации завершают работы на мемориале. В заключительную стадию вошли работы и по благоустройству территории, где завершается мощение тротуаров, ведется высадка новых деревьев.

В ближайшее время здесь появятся живые изгороди и декоративные композиции из нескольких тысяч кустарников. Также предусматривается дополнительная высадка порядка полутора сотен хвойных и лиственных пород деревьев.

Напомним, что подрядчиком благоустройства и реставрации мемориала является компания АО «Приволжтрансстрой», с которой был заключен соответствующий контракт. Все работы должны завершиться в 2025 году перед майскими праздниками - к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.