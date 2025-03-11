Федеральные новости

Путин внес в Госдуму законопроект о дне воинской славы 9 августа

Федеральные новости 11.03.2025 12:48
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11.03.2025 12:48


Президент России внес в Государственную думу законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы (9 августа) днем воинской славы.  По данным ИА «СарИнформ», соответствующий документ появился в электронной базе Госдумы.   

Установление нового дня воинской славы потребует внесения поправок в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно тексту пояснительной записки, новая памятная дата «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны (с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944) и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

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