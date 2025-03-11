Путин внес в Госдуму законопроект о дне воинской славы 9 августа

Президент России внес в Государственную думу законопроект об установлении Дня окончания Ленинградской битвы (9 августа) днем воинской славы. По данным ИА «СарИнформ», соответствующий документ появился в электронной базе Госдумы.
Установление нового дня воинской славы потребует внесения поправок в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно тексту пояснительной записки, новая памятная дата «подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны (с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944) и увековечит подвиг защитников Ленинграда».