Губернатор Московской области: один погиб, трое ранены после атаки БПЛА

Федеральные новости 11.03.2025 08:15
0
11.03.2025 08:15
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о последствиях массовой атаки беспилотников на столицу и область. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал главы московского региона, массовая атака на регион началась 11 марта в 4 часа утра.
- На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям), - цитата из ТГ. - Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.
Всего было сбито более 60 беспилотников, сообщил Воробьев. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям, заверил глава региона.
Фото Воробьев LIVE t.me
В России будут блокировать продажу просроченных лекарств и фальсификатов11.03.2025 11:59
Федеральные новости 11.03.2025 11:59
Минобороны РФ: над 10 регионами России уничтожены 337 беспилотников11.03.2025 08:43
Федеральные новости 11.03.2025 08:43
На Госуслугах может появиться сервис по запрету оформления sim-карт09.03.2025 19:40
Федеральные новости 09.03.2025 19:40
На упаковках смесей для вейпов разместят предупреждения о его вреде09.03.2025 16:21
Федеральные новости 09.03.2025 16:21
В России появится новый профессиональный праздник09.03.2025 13:17
Федеральные новости 09.03.2025 13:17
Хакеры сорвали закупку лекарств для жителей региона России06.03.2025 16:54
Федеральные новости 06.03.2025 16:54
В России участникам СВО помогут с трудоустройством06.03.2025 12:04
Федеральные новости 06.03.2025 12:04
В России ввели скидку 50% на детский билет на поезд06.03.2025 10:22
Федеральные новости 06.03.2025 10:22
В МВД предложили повысить сумму ущерба от краж для уголовной ответственности06.03.2025 07:51
Федеральные новости 06.03.2025 07:51
Набиуллина: ЦБ планирует ввести лимит банковских карт на одного человека05.03.2025 21:13
Федеральные новости 05.03.2025 21:13
В России предложили регистрировать недвижимость с помощью биометрии04.03.2025 20:45
Федеральные новости 04.03.2025 20:45
Аналог ОСАГО предложили ввести для владельцев самокатов04.03.2025 19:31
Федеральные новости 04.03.2025 19:31
В России хотят запретить каршеринг водителям моложе 21 года04.03.2025 10:47
Федеральные новости 04.03.2025 10:47
Швеи, садо- и рыбоводы: вступил в силу новый список профессий для альтернативной службы03.03.2025 19:35
Федеральные новости 03.03.2025 19:35
Депутат ГД Свинцов назвал сроки восстановления YouTube в России03.03.2025 14:56
Федеральные новости 03.03.2025 14:56