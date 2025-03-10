53 ребенка из пробирки родились за два месяца в Волгоградской области

В Волгоградской области с начала 2025 года благодаря ЭКО рождены 53 ребенка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, с помощью экстракорпорального оплодотворения стать матерями смогли 27 жительниц региона.

ЭКО проводится за счет средств ОМС в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Всего в январе-феврале было выполнено 80 таких процедур. Чаще всего ЭКО проводят женщинам в возрасте 35-39 лет.

В 2024 году в Волгоградской области было выполнено 1259 бесплатных процедур ЭКО, что позволило 535 женщинам встать на учет по беременности. В результате на свет появилось 399 детей, среди которых были и восемь пар близнецов.

Напомним, с 1 января 2025 года в Волгоградской области для повышения рождаемости введены новые меры поддержки. Теперь 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности получат студентки очной формы обучения в колледжах, техникумах и вузах. Кроме того, выплата в размере 300 тысяч рублей предусмотрена при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье, где родители не старше 35 лет.