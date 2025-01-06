



В администрации Волгоградской области утвердили порядок оформления выплат студенткам очных форм обучения, вставшим на учет в связи с беременностью. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно опубликованному в открытом доступе документу, получить выплаты в размере 100 тысяч рублей смогут те будущие мамы, кто зарегистрирован на территории региона и сможет подтвердить свое обучение в вузе.

Как оформить выплаты? И какие документы готовить для этого? Подробнее – в нашем материале.

Кому положена выплата 100 тысяч рублей? Уточнения

– Единовременная выплата при постановке на учет по беременности назначается и выплачивается женщинам, срок беременности которых составляет 12 недель и более, вставшим в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно на учет в медицинской организации, расположенной на территории Волгоградской области, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Волгоградской области, – говорится в приказе облкомсозащиты от 28 декабря 2024 года.

Единовременная выплата при постановке на учет по беременности назначается на основании заявления беременной женщины по утвержденной форме. Вы можете скачать форму на нашем сайте.

Куда подать заявление?

Заявление о предоставлении единовременной выплате студенткам нужно подавать в центр социальной защиты населения. Сделать это можно тремя способами:

лично по месту жительства (пребывания) заявителя;

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства (пребывания) заявителя;

посредством Почты России;

в электронном виде с использованием Госуслуг.

К заявлению необходимо приложить документы. Важно: если вы планируете отправлять заявление Почтой России, то вкладывать в конверт нужно копии документов, заверенные в установленном порядке.

Подача заявления посредством Госуслуг осуществляется с использованием простой электронной подписи при условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи.

Какие документы нужны для получения 100 тыс. рублей беременным?

документ, удостоверяющий личность, в случае обращения непосредственно в центр социальной защиты населения, через МФЦ, Почтой России;

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае подачи заявления представителем);

решение суда, устанавливающее место жительства гражданина, - при наличии;

согласие на обработку персональных данных в случаях и в форме, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", в случае обращения непосредственно в центр социальной защиты населения, через МФЦ или Почту России.

В случае представления подлинников документов специалист, осуществляющий прием документов, изготавливает и заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов возвращаются гражданину (представителю).

Какие сроки?

Заявление и документы регистрируются центром соцзащиты в день их поступления. Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется в автоматическом режиме.

Срок представления необходимых документов не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения центром соцзащиты заявления. При предоставлении заявителем необходимых документов специалист центра в день обращения регистрирует их и выдает расписку-уведомление заявителю на руки.

Центр социальной защиты населения в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов запрашивает посредством дополнительные сведения.

Что будет проверять соцзащита?

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя – в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

сведения, подтверждающие обучение по очной форме обучения – в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Волгоградской области (согласно указанным в заявлении сведениям);

сведения, подтверждающие постановку в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно на учет по беременности, а также срок беременности 12 и более недель – в медицинских организациях;

сведения о регистрации гражданина по месту жительства – в органах МВД России.

Заявитель либо его представитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. При представлении заявителем либо его представителем таких документов по собственной инициативе запросы в порядке межведомственного информационного взаимодействия не осуществляются.

Центр соцзащиты рассматривает представленные заявителем и полученные в порядке информационного взаимодействия документы, принимает решение о назначении (об отказе в назначении) единовременной выплаты при постановке на учет по беременности в течение 5 рабочих дней со дня регистрации центром заявления и документов.

Срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) единовременной выплаты при постановке на учет по беременности продлевается на 5 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

Единовременная выплата 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности выплачивается в месяце, следующем за месяцем подачи заявления и документов, на указанный в заявлении банковский счет.

Когда могут отказать в выплате?

в случае если заявитель не является гражданской РФ, а также если заявитель не состоит на учете в женской консультации;

при непредставлении всех перечисленных выше документов в течение пяти дней с момента подачи заявления;

если документы оформлены неправильно или содержат недостоверные сведения.

О назначении или об отказе в предоставлении единовременной выплаты заявитель уведомляется в течение 5 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения любым доступным способом.

По желанию заявителя решение об отказе в назначении единовременной выплаты при постановке на учет по беременности, с указанием причины отказа, вручается заявителю в центре социальной защиты населения при его обращении под роспись.