Федеральные новости

Хакеры сорвали закупку лекарств для жителей региона России

Федеральные новости 06.03.2025 16:54
0
06.03.2025 16:54


В Саратовской области возникли проблемы с закупкой лекарств для населения из-за проделок хакеров. Об этом сегодня, 6 марта, со ссылкой на региональный минздрав сообщило ИА «СарИнформ». Информацию о злодеяниях, по данным издания, на брифинге озвучил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. 

По словам Грайфера, злоумышленники на несколько недель вывели из строя сервер. В результате оформление договоров на поставки медикаментов затянулось на несколько недель.   

– Площадка временно не работала, на 2-3 недели сместились графики поставок закупленных лекарств. Площадка не давала возможность подписывать контракты, – пояснил саратовский чиновник.

В настоящее время работа торговой площадки восстановлена, конкурсные процедуры продолжаются.  

По словам Грайфера, на данный момент на аптечных складах есть запас необходимых распространенных лекарств, – уточняют саратовские журналисты. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
06.03.2025 12:04
Федеральные новости 06.03.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.03.2025 10:22
Федеральные новости 06.03.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.03.2025 07:51
Федеральные новости 06.03.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.03.2025 21:13
Федеральные новости 05.03.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2025 20:45
Федеральные новости 04.03.2025 20:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2025 19:31
Федеральные новости 04.03.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2025 10:47
Федеральные новости 04.03.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2025 19:35
Федеральные новости 03.03.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.03.2025 14:56
Федеральные новости 03.03.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.03.2025 11:52
Федеральные новости 01.03.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2025 18:49
Федеральные новости 27.02.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2025 17:32
Федеральные новости 27.02.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2025 15:43
Федеральные новости 27.02.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2025 09:30
Федеральные новости 27.02.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2025 11:36
Федеральные новости 26.02.2025 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:41
Группе из 17 человек поручили «зачистку» центра Волгограда от проводовСмотреть фотографии
18:38
Ляонинская компания построит в Волгограде 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
18:05
«Живем словно на болоте»: в Волгограде топит дома из-за строительства дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:47
ЦБ принял меры для снижения закредитованности волгоградских компанийСмотреть фотографии
17:24
Волгоградский «Ротор» 16 марта сыграет домашний матч с «Соколом» в КалининградеСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде объявили о закрытии катка и горок в ЦПКиОСмотреть фотографии
17:02
Волгоградцам предлагают поделиться друг с другом ненужными книгамиСмотреть фотографии
16:59
Загадочно пропавшую два года назад Марию Седову нашли в МосквеСмотреть фотографии
16:54
Хакеры сорвали закупку лекарств для жителей региона РоссииСмотреть фотографии
16:42
В Волжском камера засняла наезд автомобиля на женщину у ТЦ PlazaСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Курьера мошенников из Камышина обязали отдать деньги 95-летней пенсионеркеСмотреть фотографии
16:03
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Александра СуязоваСмотреть фотографии
15:23
Апелляция подтвердила приговор треш-стримеру Прокудину за оскорбления участников СВОСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область и «Ростелеком» определили направления дальнейшей цифровизации регионаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде аврально закупают остановки за 24,7 млн рублейСмотреть фотографии
14:50
Ревнивую волгоградку заключили под стражу за роковой удар ножом в сердцеСмотреть фотографии
14:48
Постояльцы социальной гостиницы в Волгоградской области принимали гостей и подаркиСмотреть фотографии
14:27
Мошенники могут оставить волгоградок без цветов на 8 МартаСмотреть фотографии
14:21
В промзоне Волжского обнаружили свалку гробовСмотреть фотографии
13:55
Роструд напомнил волгоградцам о сокращенном предпраздничном днеСмотреть фотографии
13:53
Волгоградки признались, о чем мечтают и что получают в подарок на 8 МартаСмотреть фотографии
13:49
Стала известна причина эвакуации автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
На совещании под Волгоградом обсудили поддержку фермеров и их ответственность перед природойСмотреть фотографии
12:47
Житель станицы под Волгоградом распродал запчасти авто местной больницыСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде из-за угроз оказалась парализована работа автовокзалаСмотреть фотографии
12:13
Детскую больницу в Михайловке «заминировала» женщинаСмотреть фотографии
12:06
«Почитай мне»: к 8 марта от сервиса книги билайн новая акция, сближающая людейСмотреть фотографии
12:04
В России участникам СВО помогут с трудоустройствомСмотреть фотографии
12:02
«Случилось то, чего мы все боялись»: в Волгограде вновь обрушился фасад экс-общежития «Химпрома»Смотреть фотографии
11:58
Андрей Бочаров обсудил развитие региона с руководством Росфинмониторинга по ЮФОСмотреть фотографии
 