Хакеры сорвали закупку лекарств для жителей региона России





В Саратовской области возникли проблемы с закупкой лекарств для населения из-за проделок хакеров. Об этом сегодня, 6 марта, со ссылкой на региональный минздрав сообщило ИА «СарИнформ». Информацию о злодеяниях, по данным издания, на брифинге озвучил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

По словам Грайфера, злоумышленники на несколько недель вывели из строя сервер. В результате оформление договоров на поставки медикаментов затянулось на несколько недель.

– Площадка временно не работала, на 2-3 недели сместились графики поставок закупленных лекарств. Площадка не давала возможность подписывать контракты, – пояснил саратовский чиновник.

В настоящее время работа торговой площадки восстановлена, конкурсные процедуры продолжаются.

– По словам Грайфера, на данный момент на аптечных складах есть запас необходимых распространенных лекарств, – уточняют саратовские журналисты.