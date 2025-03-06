Федеральные новости

В России ввели скидку 50% на детский билет на поезд

Федеральные новости 06.03.2025 10:22
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06.03.2025 10:22


В России для детей в возрасте от 10 до 18 лет вели льготную скидку в размере 50 процентов на билеты в поезда дальнего следования. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ФАС должна установить льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослых пассажиров на ж/д в поездах дальнего следования в плацкартных, общих вагонах  и в вагонах 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе, за исключением скоростных поездов.

Ранее с таким предложением выступил замглавы Минтранса Алексей Шило.

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