В России ввели скидку 50% на детский билет на поезд





В России для детей в возрасте от 10 до 18 лет вели льготную скидку в размере 50 процентов на билеты в поезда дальнего следования. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ФАС должна установить льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослых пассажиров на ж/д в поездах дальнего следования в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе, за исключением скоростных поездов.

Ранее с таким предложением выступил замглавы Минтранса Алексей Шило.