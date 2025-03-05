



Депутаты Волгоградской областной думы определились с темами, которые планируют обсудить в ходе предстоящей встречи с губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на рассмотрении спикера находится список из пяти вопросов. Смотрим, о чем планируют говорить народные избранники с главой региона.

Первый вопрос, утвержденный депутатами Волгоградской областной думы, затрагивает здравоохранение и звучит так:

– В конце 2024 года открылась новая поликлиника в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области. Планируется ли использование этого проекта как типового на территории Волгоградской области и если планируется, то в каких муниципальных районах?

Также парламентарии решили поднять тему возможного создания государственной управляющей компании в регионе. Это второй вопрос:

– Планируется ли создание государственной управляющей организации, осуществляющей деятельность на территории Волгоградской области, и муниципальных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, в сфере управления многоквартирными домами, с использованием опыта других регионов, например, города Москвы?

Третий вопрос касается работы по созданию и модернизации инфраструктуры для реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей в Волгоградской области. Депутатов интересуют конкретные меры.

Четвертое, о чем спросят Андрея Бочарова, – реализация мер социальной поддержки граждан, участвующих в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, и членов их семей.

В заключение на предстоящей встрече прозвучит вопрос о влиянии единого налогового счета на исполнение бюджета Волгоградской области.





Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков уже изучил появившийся в открытом доступе список вопросов и прокомментировал его в своем Telegram-канале. Представитель ОП пояснил, почему депутаты ограничились приведенными темами и не спросят, к примеру, об износе систем ЖКХ или о бездомных собаках.

– Некоторые коллеги задают вопрос, почему депутаты не спросят Андрея Бочарова о том, что делать с дикими собаками на улицах. Но с этим вопросом однозначно не к губернатору. Это вопрос к самим же депутатам. Ведь это им обсуждать и принимать региональный закон. Или депутаты без советов главы региона, которому этот самый закон исполнять, не справятся? – рассуждает Сергей Жуков. – А вот вопрос создания государственной УК по управлению МКД весьма актуальный. Тысячи волгоградцев (и я в том числе) ждут, когда наконец-то появится реальная, понятная и прозрачная структура, куда можно обратиться и решить коммунальные вопросы, а не просто деньги кому-то платить, без всякой надежды слесаря домой вызвать. О состоянии ЖКХ и предпринимаемых мерах Бочаров регулярно рассказывает, когда лично инспектирует объекты коммуналки. Не только депутаты об этом знают, но и даже журналисты, которые предпочитают видеть все своими глазами на таких выездах и спрашивать напрямую у Бочарова. Ну а вопросы соцподдержки участников СВО, это чисто депутатская тема. Они на эти цели деньги в бюджет закладывают.

Объяснил Жуков и то, почему, собираясь на встречу с Бочаровым, депутаты заранее готовят и утверждают вопросы:

– Как журналист отвечаю: хочешь получить полноценный ответ от спикера - дай ему возможность подготовиться, чтобы не было ответов по типу: «Подробную информацию в цифрах и фактах мы вам потом вышлем, сейчас данных нет под рукой, могу только в общих чертах рассказать».