«Теперь автовокзал и детсады»: новая волна массовых эвакуаций пронеслась в Михайловке

Происшествия 05.03.2025 16:52
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05.03.2025 16:52
В Михайловке Волгоградской области сегодня, 5 марта, вновь продолжилась череда эвакуаций. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, пришлось срочно выводить на улицы воспитанников двух детских садов из-за угроз о минировании. В сети появились кадры групп малышей, которых спешно вели воспитатели.
Также временно прекращалась работа автовокзала. Корреспонденту ИА «Высота 102» в Михайловском автовокзале подтвердили факт эвакуации сотрудников, однако заверили, что это не повлияло на график движения автобусов, которые проходят через автовокзал.
- Автобусы останавливались недалеко от автовокзала, неудобств пассажирам не доставлено, - пояснили в организации.
По словам местных жителей также была эвакуирована и одна из детских больниц. Пациенты были временно эвакуированы в другие медицинские медучреждения. Медперсонал же был вынужден ждать указаний начальства неподалеку от больницы.
Напомним, накануне, 4 марта, в Михайловке были эвакуированы почти все школы из-за сообщений о якобы минировании дошкольных учреждений. Также, по словам михайловцев, накануне пришлось выводить на улицы пациентов и сотрудников Михайловской ЦРБ. Все здания после поступления угроз были проверены спасателями и полицией, а угрозы неизвестных не подтвердились.
Это не первые подобные происшествия в Михайловке. В конце января эвакуации объявлялись в нескольких школах.
В ГУ МЧС не комментировали вчерашние события в Михайловке, лишь пояснили, что вызовы поступили по системе 112.
Фото Михайловка online t.me
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