Расследования

Под Волгоградом осудят мужчину за предназначенную полицейскому взятку

Расследования 05.03.2025 15:18
0
05.03.2025 15:18


В Волгоградской области перед судом предстанет житель Михайловки, который хотел за взятку получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчина отдал знакомому 80 тысяч рублей для передачи их сотрудникам полиции. Однако посредник ничего делать не стал, а деньгами распорядился по своему усмотрению. 

Мужчина обвиняется в  покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.03.2025 17:06
Расследования 05.03.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2025 15:53
Расследования 05.03.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2025 17:16
Расследования 04.03.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2025 16:10
Расследования 04.03.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2025 15:43
Расследования 04.03.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2025 14:43
Расследования 04.03.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2025 12:26
Расследования 04.03.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2025 10:55
Расследования 04.03.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2025 09:35
Расследования 04.03.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2025 12:15
Расследования 03.03.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2025 21:27
Расследования 02.03.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2025 13:31
Расследования 02.03.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2025 09:15
Расследования 01.03.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2025 08:08
Расследования 01.03.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2025 15:04
Расследования 28.02.2025 15:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:54
В Волгограде из-за угроз особый режим вводили в больнице №25Смотреть фотографии
17:06
Подрядчика благоустройства парка в Котово отправили на 3 года в колониюСмотреть фотографии
16:52
«Теперь автовокзал и детсады»: новая волна массовых эвакуаций пронеслась в МихайловкеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградка отсудила 10 тысяч у оскорбивших ее газовиковСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области раньше срока стартует пожароопасный сезонСмотреть фотографии
15:53
Инвалида детства освободили из кредитного рабства после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:40
Спасенная в ЛНР собака умерла от онкологии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:18
Под Волгоградом осудят мужчину за предназначенную полицейскому взяткуСмотреть фотографии
15:10
«Это последняя чистая река Европы»: жители Михайловки выступили против завода на берегу МедведицыСмотреть фотографии
14:26
Россельхознадзор пресек торговлю саженцами винограда «Ламброджини» и «Рэмбо»Смотреть фотографии
13:25
В Волгограде на новый срок переизбрали руководство регионального «Динамо»Смотреть фотографии
12:52
Выдачу материнского капитала продлили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
Участник СВО передал на реставрацию в Волгоград молитвослов 1915 годаСмотреть фотографии
12:08
ФНЛ перенесла матч «Ротора» и «Сокола» с «Волгоград Арены» из-за негодного газонаСмотреть фотографии
11:42
Пассажир погиб в перевернувшемся Fiat Ducato в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:29
Микроавтобус врезался в столб на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волгограде экс-бухгалтера подозревают в сбыте фальшивых денегСмотреть фотографии
10:01
В перинатальном центре Волгограда ввели карантин из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцев предупредили об опасности «малой чумы» в регионеСмотреть фотографии
09:16
«Добро возвращается»: волгоградка поделилась секретами «неженской» профессииСмотреть фотографии
09:02
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО дальнобойщиком Александром ПетрушовымСмотреть фотографии
08:42
Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
08:32
«Надо потерпеть»: ураганный ветер с мокрым снегом накрыл Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде и области 5 марта включатся электросиреныСмотреть фотографии
07:51
Локомотивное депо «Сарепта» в Волгограде заплатило 200 тыс. рублей ущерба за мазутные ямыСмотреть фотографии
06:46
Волгоградстат нашел в Камышине «золотые пломбы»Смотреть фотографии
21:25
В Волгограде приступили к новому этапу реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
20:45
В России предложили регистрировать недвижимость с помощью биометрииСмотреть фотографии
20:20
Право на бесплатную юридическую помощь получат больше жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:59
В Волгограде возобновили движение трамваев после масштабного сбояСмотреть фотографии
 