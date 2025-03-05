Под Волгоградом осудят мужчину за предназначенную полицейскому взятку

В Волгоградской области перед судом предстанет житель Михайловки, который хотел за взятку получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчина отдал знакомому 80 тысяч рублей для передачи их сотрудникам полиции. Однако посредник ничего делать не стал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Мужчина обвиняется в покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.