В России предложили регистрировать недвижимость с помощью биометрии





В России предложили при регистрации недвижимости разрешать подавать документы в электронной форме при условии установления личности собственника через Единую биометрическую систему. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 4 марта.

Законопроектом предлагается предоставить возможность подачи заявления о госрегистрации прав на недвижимость и документов к нему в электронной форме. Для этого гражданам необходимо будет быть зарегистрированным в Единой биометрической системе.

По мнению замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, инициатива кратно упростит процедуру госрегистрации прав на недвижимое имущество.