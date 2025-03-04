Федеральные новости

В России предложили регистрировать недвижимость с помощью биометрии

Федеральные новости 04.03.2025 20:45
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04.03.2025 20:45


В России предложили при регистрации недвижимости разрешать подавать документы в электронной форме при условии установления личности собственника через Единую биометрическую систему. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 4 марта. 

Законопроектом предлагается предоставить возможность подачи заявления о госрегистрации прав на недвижимость и документов к нему в электронной форме. Для этого гражданам необходимо будет быть зарегистрированным в Единой биометрической системе. 

По мнению замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, инициатива кратно упростит процедуру госрегистрации прав на недвижимое имущество. 

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