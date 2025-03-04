Расследования

В Волгограде осудят мать, недоглядевшую за 4-летним сыном

Расследования 04.03.2025 17:16
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04.03.2025 17:16


В Волгограде перед судом предстанет 24-летняя жительница Тракторозаводского района, которая оставила своего 4-летнего сына без присмотра в комнате с открытым окном. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в результате малыш выпал из окна второго этажа и получил тяжкие увечья. 

Установлено, что инцидент произошел 16 сентября 2024 года в квартире №15 по улице Дзержинского. Мальчик, пока мама была в другой комнате, забрался на стоявший рядом с окном диван и выпал. 

Свою вину волгоградка полностью признала. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 114 Тракторозаводского района.

По ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) волгоградке грозит максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо арест до 6 месяцев.

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