В Волгограде осудят мать, недоглядевшую за 4-летним сыном





В Волгограде перед судом предстанет 24-летняя жительница Тракторозаводского района, которая оставила своего 4-летнего сына без присмотра в комнате с открытым окном. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в результате малыш выпал из окна второго этажа и получил тяжкие увечья.

Установлено, что инцидент произошел 16 сентября 2024 года в квартире №15 по улице Дзержинского. Мальчик, пока мама была в другой комнате, забрался на стоявший рядом с окном диван и выпал.

Свою вину волгоградка полностью признала. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 114 Тракторозаводского района.

По ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) волгоградке грозит максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет либо арест до 6 месяцев.