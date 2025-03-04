Расследования

В Волгограде лишили прав водителя, сбежавшего после наезда на женщину с ребенком

Расследования 04.03.2025 14:43
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04.03.2025 14:43


Сегодня, 4 марта, Центральный районный суд Волгограда лишил прав на 1,5 года водителя, который накануне сбил женщину с 10-летним мальчиком на улице Советской, передает V102.RU.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, мужчину признали виновным в оставлении места ДТП. 

Напомним, что накануне поздно вечером на улице Советской в Центральном районе Волгограда водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мальчик оказался под машиной, которая проехала с ним еще несколько метров. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

Иномарку пришлось поднять, чтобы вытащить из-под нее ребенка. Водитель с места происшествия сбежал, но вскоре его задержали. Полицейским мужчина пояснил, что не заметил женщину с ребенком, а когда все произошло, то сильно испугался.

В отношение водителя были составлены административные протоколы по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ и по ст. 12.18 КоАП РФ. Материалы передали в  суд.

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