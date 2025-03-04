Сотрудницу УК в Волжском обвиняют в отравлении угарным газом 5 человек

В городе Волжский Волгоградской области в отравлении пяти человек угарным газом обвиняется сотрудница управляющей компании. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Установлено, что специалист, отвечающая за проверку вентиляционных каналов в жилых домах, не приняла необходимых мер по очистке и проверке системы вентиляции в одной из квартир.

В ходе проверки она также не проинструктировала жильцов квартиры о правилах безопасного использования газового оборудования. В итоге пять человек, в числе которых четверо детей, получили отравление угарным газом средней степени тяжести. Выяснилось, что в этой квартире угарный газ, выделяемый при работе колонки, не выводился наружу, а скапливался внутри помещения.

- Экспертиза установила, что причиной случившегося стали серьезные нарушения при проверке вентиляции и дымоходов. Отсутствие притока свежего воздуха, некорректное подключение кухонной вытяжки и недостаточная герметичность дымохода создали условия, при которых продукты горения начали заполнять квартиру, - рассказала Рудник.

Уголовное дело готовится для передачи в суд.