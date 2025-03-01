В Волгограде из-за взлета цен на кофе и молоко дорожают напитки в кофейнях





В Волгограде из-за подорожания кофе, молока и сливок подросли в цене и кофейные напитки. Сильнее всего новые расценки ударили по предпринимателям, закупающим коммерческое зерно, сообщает ИА «Высота 102».

- На коммерческом зерне, которое сейчас взлетает в цене, работает большинство кофеен. Лишь немногие выбирают категорию спешелти-кофе, то есть закупают зерно с ферм и интересуются, где и в каких условиях оно выросло. Изначально такой продукт дороже коммерции в полтора, а местами и в два раза. К примеру, раньше мы покупали килограмм кофе в зеленом виде за 15 долларов, сейчас же стараемся подбирать лоты в среднем за 13,5 долларов. Разница между ними минимальна, - объясняет владелец сети кофеен Виктор Столбовой.

Владельцы кофеен, сделавшие ставки на «коммерции», ощутили резкие изменения из-за неурожая в Бразилии и рекордных взлетов цен на бирже.

- Наравне с ростом цен на зерно расценки поднимаются на молоко, сливки и на какао. Да, шоколад в последнее время показал бешеное подорожание, - отмечает Виктор Столбовой. - И если прайс на какао ударил по всем, то ситуация с молоком оказалась более критичной для кофеен, добавляющих его в напитки по 400, а то и по 500 миллилитров! Мы в первую очередь продаем кофе, поэтому подорожание молока для нас пока не так критично. И все же некоторые изменения уже произошли. Стоимость молочных напитков увеличилась на 10 рублей, напитков со сливками - на 20 рублей.

На уходящей неделе волгоградские кофеманы не без удивления изучали обновленные ценники на зерно и признавали, что с начала года стоимость даже самого рядового кофе увеличилась уже на 40%. По мнению экспертов, в ближайшее время из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме цена бодрящего напитка поднимется ещё в среднем на 20%.

Не исключено, что стремительное подорожание продукта сократит и без того недолгую жизнь многих кофеен. О тонкостях бизнеса и причинах, по которым большинство заведений в Волгограде не справляют даже первой годовщины со дня открытия, читайте в отдельном материале.

Фото Геннадия Гуляева