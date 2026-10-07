В рамках программы льготного финансирования «Пять морей и озеро Байкал» ВТБ подписал первые шесть соглашений о финансировании туристических объектов на общую сумму 32,2 млрд рублей. Средства пойдут на строительство отелей в Евпатории и многофункциональных комплексов на Байкале.

Банк предоставит 27,9 млрд рублей на четыре проекта строительства отелей категории 3, 4 и 5 звёзд в Евпатории. Ещё 4,3 млрд рублей банк направит на два многофункциональных комплекса с гостиницами 3 и 5 звёзд на Байкале.

Программа «Пять морей и озеро Байкал» охватывает 12 федеральных круглогодичных курортов на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Чёрного и Японского морей, а также у озера Байкал.

О первых шести соглашениях в рамках программы рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале конкурса «Бизнес Баттл» в Калининграде.

– Мы заключили первые шесть соглашений в рамках программы «Пять морей и озеро Байкал». Она позволяет создавать в регионах с высоким туристическим потенциалом современную инфраструктуру, увеличивать номерной фонд и повышать качество сервиса. Сейчас идёт вторая волна отбора проектов. Условия программы позволяют реализовывать проекты в том числе в Калининградской области, и мы рассчитываем увидеть здесь новые заявки от предпринимателей, – сказал он.