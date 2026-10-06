Рынок автокредитования вырос с начала года более чем на 20%

По оценкам аналитиков ВТБ, за январь–сентябрь россияне взяли в банках на покупку автомобилей более 1,4 трлн рублей – на 22% больше, чем по итогам девяти месяцев прошлого года. После августовского ускорения в сентябре рынок показал снижение выдач – примерно на 2% к предыдущему месяцу (порядка 179 млрд рублей).

С начала года только ВТБ выдал более 94,7 тыс. автокредитов почти на 137 млрд рублей. Рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% – по объему. При этом в сентябре, в отличие от рынка, банк показал прирост продаж к августу – на 17% по числу сделок и примерно на 20% по объему. Драйвером продаж выступают новые автомобили.

– Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей: они берут на себя существенную часть стоимости кредита и делают платёж необременительным для заемщика. Например, в ВТБ по итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. Число субсидированных сделок в этот месяц увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году, – прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов.

По итогам 2026 года, аналитики считают, что рынок автокредитования покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема продаж примерно в 2 трлн рублей.