Общество

И это не предел. В Волгограде взлет цен ударил по кошелькам кофеманов

Общество 27.02.2025 20:30
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27.02.2025 20:30


В Волгоградской области цены на отдельные сорта кофе по сравнению с концом прошлого года выросли на 40%. С большим изумлением от прилавков в магазинах отходят кофеманы, привыкшие покупать зерновой кофе, – не спасают даже желтые ценники. И это, как сообщает ИА «Высота 102», еще не предел. Уже с 1 марта крупнейшие поставщики собираются увеличить отпускные цены в среднем на 20% как на зерна, так и на растворимый кофе. 


Значительный рост цен на зерновой кофе волгоградцы стали отмечать в начале 2025 года. Всего за два месяца ценники выросли почти на 40%. 

– Мы для организации всегда покупали кофе марки «Эгоист». Так вот в ноябре упаковка весом 1000 граммов стоила 1822 рубля. Сегодня у тех же продавцов та же самая упаковка стоит 2500 рублей. Итого, плюс 37%, – делятся волгоградцы. – В «Перекрестке» этот же кофе пытаются продать якобы со скидкой по 2649 рублей. А без скидки, судя по ценникам, он стоит вообще каких-то космических денег – 3399 рублей за 1000 граммов. 

Удивительные вещи отмечают волгоградцы, которые ищут и находят более дешевые варианты в популярном сервисе доставки с полок магазинов. 

Вчера нашли тот же «Эгоист» в одном из сетевых магазинов по нормальной для нынешних условий цене – за 1800 рублей со скидкой. Однако оформить доставку у нас так и не вышло – сервис пишет, что доставка временно невозможна. Что ж, поехали утром, чтобы лично купить этот кофе в магазине, а там уже совсем другие ценники, – сетуют кофеманы. 


Выросли цены и на растворимый кофе. Практически во всех сетевых магазинах в Волгограде сегодня полки с кофе пестрят цветными ценниками. Либо по новым «правилам» рачительные покупатели играть не спешат, либо это последний шанс, когда горожане могут закупиться данным товаром впрок. Самые дешевые варианты – по 200 рублей за банку растворимого кофе весом всего 47,5 граммов. Если же вы захотите приобрести 70-100 граммов растворимого кофе, то вам придется отдать от 299 до 1299 рублей. 

Пережив шок и удивление возле полок с кофе, некоторые волгоградцы начинают посматривать на полки с альтернативным напитком – цикорием. Но и здесь их ожидают все те же желтые ценники с трехзначными цифрами. За 85-граммовую пачку продукта продавцы в Волгограде просят до 519 рублей.  


Отметим, что рост цен на кофе фиксируется во всем мире. Основной причиной происходящего специалисты называют неурожай и засуху в Бразилии и во Вьетнаме, являющихся крупнейшими производителями кофе. 

По данным «Ведомостей», уже с 1 марта крупнейшие поставщики вновь повысят цены на зерновой кофе в среднем на 20%. И это, как отмечается в издании, вероятно, не единственное повышение, которое случится в 2025 году. 

– Биржевые цены на зерна робусты выросли за 2024 год на 62%, арабика подорожала почти на 70%. С начала этого года они прибавили еще 15 и 14% соответственно, – сообщает издание со ссылкой на гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова.


Коллаж: Шедеврум, ИА «Высота 102» 

Фото: ИА «Высота 102»

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