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Экономика

В Анапе открылся первый в России стационар для лечения и реабилитации китообразных

Экономика 08.10.2026 15:29
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08.10.2026 15:29


В Анапе открылся стационар для экстренного лечения и реабилитации диких черноморских китообразных. Объект стал первым подобным в России и создан Центром спасения дельфинов «Дельфа» при поддержке Фонда защитников природы и финансировании ВТБ. Он позволит проводить диагностику, лечение и длительную реабилитацию пострадавших животных в безопасных условиях, а после восстановления – возвращать их в море.

Новый стационар построен на территории Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции средиземноморских черепах имени Никольского в Супсехе. Основная часть комплекса – крытый бассейн размером 10 на 6 метров и глубиной 2 метра с инновационной системой водоподготовки без использования хлора. В павильоне будут также оборудованы лаборатория для диагностики животных, помещения для хранения медицинского оборудования и лекарств, кормокухня. Для перемещения крупных дельфинов предусмотрен гидравлический подъёмник.

– В стационаре можно быстрее и точнее исследовать анализы, поставить диагноз и назначить правильный протокол лечения, – отметила Татьяна Белей, директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

Как отметил Пётр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы, главный принцип работы центра – возвращение спасенного животного в естественную среду. Новый стационар позволит проводить полноценное лечение и реабилитацию в необходимых условиях, после чего животные смогут возвращаться в море.

До появления стационара специалисты «Дельфы» оказывали помощь тяжелобольным и ослабленным китообразным непосредственно на берегу или мелководье. Такие условия существенно ограничивали возможности диагностики и длительного лечения. Теперь животных, которым требуется стационарная помощь, можно будет перевезти в оборудованный госпиталь.

Создание первого в России полноценного стационара стало особенно важным после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. В марте 2025 года банк направил 25 млн рублей на устранение последствий экологической катастрофы.

Другие партнеры по финансированию стационара китообразных – это благотворительные фонды «Красивые дети в красивом мире» и «Заповедное посольство».

Фотографии предоставлены АНО «Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа"», фото – Катя Осипова

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