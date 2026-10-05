ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%





В сентябре объем ипотечных выдач в России составил порядка 600 млрд рублей. Это, по предварительным оценкам ВТБ, примерно на 60% больше результата августа и на 50% превышает показатель сентября прошлого года.

Ключевым фактором сентябрьской динамики, по информации аналитиков банка, стало ожидаемое изменение параметров семейной ипотеки с 1 октября. На этом фоне на рынке сформировался повышенный спрос, и сентябрь показал максимальный объем выдач в текущем году. Доля семейной ипотеки в общем объеме, по оценкам банка, составила около 64%.

Кроме того, сентябрь стал самым сильным месяцем с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объем продаж составил 800 млрд рублей.

С начала года совокупный объем ипотечных выдач в России, по расчетам экспертов банка, превысил 3,5 трлн рублей – на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.

– Семейная ипотека в сентябре устроила себе декабрь – на три месяца раньше календаря. Ее общерыночные выдачи выросли вдвое к августу, примерно до 385 млрд рублей, обогнав на треть ажиотажный июнь и перекрыв январский пик в 325 млрд. Вероятно, этот результат госпрограммы станет максимумом года: дальше рынок неизбежно немного сбавит обороты, – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.