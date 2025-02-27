Федеральные новости

Участников СВО допустят к внесудебному банкротству

Федеральные новости 27.02.2025 15:43
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27.02.2025 15:43


В России участников специальной военной операции планируют без суда допускать к процедуре банкротства. Как сообщает V102.RU со ссылкой на имеющиеся данные издания «Известия», бойцам разрешат списать до 1 миллиона рублей долгов, при этом взыскание не будут накладываться на выплаты за военную службу. Законопроект уже одобрен правительственной комиссией. 

Поправки были подготовлены Минэкономразвития по поручению Владимира Путина. Пока что участники спецоперации могут быть признаны неплатежеспособными только через арбитражный суд. 

После принятия поправок процедура банкротства для данной категории граждан будет проиходить по схеме получателей детских пособий - они могут бесплатно податься на банкротство через МФЦ. Так, банкротство смогут признать участники СВО при нескольких условиях: 

- имеют долг не более 1 миллиона рублей; 

- подадут на внесудебное банкротство и зарегистрируют заявку не позднее года;

- без владения каким-либо имуществом, которое можно арестовать;

После одобрения заявки военнослужащего включат в специальный реестр банкротов и на его налоги будет наложен мораторий, который не позволит кредиторам и коллекторам требовать оплату процентов. Данные об участии гражданина в спецоперации в сервисах указываться не будут. 

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