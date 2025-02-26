



Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 25 февраля, на выезде уступили звенигородской «Звезде» со счетом 26:30 в очередном туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги, сообщает V102.RU.

Напомним, перед очной встречей волгоградский клуб опережал подмосковный коллектив на три очка и единолично лидировал в группе «Б». Предыдущие два поединка в нынешнем сезоне между соперниками оказались практически равными - в Звенигороде была зафиксирована ничья со счетом 22:22, а в Волгограде хозяйки 10 января выиграли минимально - 32:31. Интересной получилась и очередная игра.

Матч начался с реализованного пенальти в исполнении Виктории Турусиной. Следом Снежанна Вертушкова оформила паритет. Команды на старте противостояния регулярно перехватывали инициативу и практически попеременно выходили вперед. Только на десятой минуте подмосковные гандболистки впервые оторвались на два мяча благодаря реализации Марианны Егоровой. При счете 6:8 главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев взял тайм-аут. После возвращения на площадку сократила отставание Алина Загороднева. Во второй половине тайма бело-голубые забросили трижды подряд и вышли вперед - поразили ворота Загороднева, София Романенко с семиметрового и Анастасия Чешева в контратаке.

К сожалению, ближе к концовке тайма преимуществом завладели подопечные Ольги Акопян, а у волгоградской команды совсем разладилась игра в атаке. Последний пятиминутный отрезок остался за «Звездой» - 4:1. В результате мощного рывка хозяйки к перерыву имели комфортный отрыв «плюс четыре» - 18:14.

Старт второй половины также выдался непростым для динамовок. Только к середине тайма подшефные Дмитриева приблизились на минимальное расстояние к соперницам - отметилась попаданием Екатерина Скивко. Вскоре Анастасия Шкитина получила четыре минуты штрафа, а Евгению Дмитриеву судья вручил желтую карточку за чрезмерное эмоциональное поведение. Оставшись без одного из ключевых своих игроков в нападении, динамовки провели данный отрезок дисциплинированно и ушли в финальную десятиминутку с вполне «рабочим» отрывом - «минус два».

Увы, но затем снова волгоградским игрокам не хватило стабильности и хладнокровия в концовке тайма. А подмосковные спортсменки, напротив, развили свое преимущество и отличились четырежды подряд. От такого провала в защите и неудач на чужой половине площадки волгоградки уже не оправились. «Звезда», почувствовав полную уверенность в своих силах, довела дело до выигрышного исхода в свою пользу - 30:26. В динамовском составе лучшим снайпером стала Анастасия Шкитина - шесть заброшенных мячей. Алина Загороднева отметилась пятью точными попаданиями.

Звенигородский клуб заработал 20 очков и теперь всего на один балл отстает от лидирующего в группе «Б» «Динамо-Синары». Все борьба за первое место в нижней пятерке еще впереди. В следующем матче на «Динамо Арене» бело-голубые примут ижевский «Университет» 3 марта. Начало поединка в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев