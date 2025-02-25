Спорт

Волгоградка Ремчукова взяла бронзу чемпионата России по художественной гимнастике 

Спорт 25.02.2025 21:23
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25.02.2025 21:23


15-летняя волгоградская спортсменка Злата Ремчукова в составе сборной Южного федерального округа по художественной гимнастике завоевала бронзовую медаль чемпионата России, который собрал более 800 участников со всей страны в Москве с 14 по 22 февраля. Как сообщила специально для V102.RU тренер юной спортсменки Наталья Чадова, эта награда, добытая в командных соревнованиях в многоборье, стала самым значимым достижением в карьере Златы на данный момент. 

Для попадания на крупнейший национальный турнир Ремчукова прошла непростой отбор. Злата в финале чемпионата ЮФО вошла в десятку сильнейших и в составе сборной округа квалифицировалась на чемпионат страны. На соревнованиях в столице Ремчукова и ее напарницы сражались с лучшими представительницами художественной гимнастики России. Чемпионом в командных соревнованиях в многоборье стала Москва - 648.60 баллов. На втором месте финишировала команда Сибирского федерального округа - 628.10. Тройку призеров при непосредственном участии Златы Ремчуковой замкнула сборная ЮФО - 623.10.


Таким образом, воспитанница Натальи Чадовой в результате достойных выступлений и завоеванной бронзы чемпионата страны, несмотря на свой юный возраст, уже проявила себя на всероссийском уровне. Отметим, Злата Ремчукова также в столичном Дворце художественной гимнастики Ирины Винер выступила в праздничном гала-концерте, который был посвящен Дню защитника Отечества.

Добавим, с 26 по 28 февраля в спортивном комплексе «Альянс-Баскет» в Волгограде пройдут крупные межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок» с участием представителей более чем десяти субъектов Российской Федерации. Злата Ремчукова и другие волгоградские спортсменки на родной земле сразятся за награды престижного турнира, церемония открытия которого начнется 26 февраля в 13-45 ч.

  


Фото: Олег Наумов, сборная России по художественной гимнастике

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