Волгоградские спортсмены Антон Михеев и Михаил Исаенко стали бронзовыми призерами чемпионата России по рукопашному бою в Челябинске. Как сообщили V102.RU в облспорткомитете, в крупнейших национальных соревнованиях приняли участие около 300 бойцов из почти 50 субъектов страны.
Лучшие рукопашники России разыграли 16 комплектов наград среди мужчин и женщин. Кроме того, спортсмены боролись за попадание в сборную России в международном сезоне-2025. Волгоградская область также делегировала на турнир своих сильнейших представителей. Так, чемпион мира и победитель Кубка России прошлого года Антон Михеев снова подтвердил высокий класс в весовой категории до 97 кг. 25-летний воспитанник специалиста Максима Гребенникова добрался до полуфинала, где проиграл сопернику из Кировской области. После неудачи Михеев в поединке за третье место оказался сильнее Руслана Джафарова из Приморского края и пополнил коллекцию завоеванных медалей бронзовой наградой чемпионата России-2025.
Не менее успешно выступил и 27-летний Михаил Исаенко в категории свыше 97 кг. Чемпион мира-2024 и ученик Александра Гороховича также дошел до полуфинальной стадии, где волгоградскому бойцу пришлось выступить с травмой руки. Михаил уступил дорогу в финал оппоненту из Ставропольского края, однако Исаенко завершил турнир на победной ноте. В схватке за бронзу наш рукопашник одолел Мурада Закарьева из Ханты-Мансийска и заслуженно поднялся на пьедестал почета отечественного чемпионата.
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com