Три гандболистки «Динамо-Синары» вызваны в сборную России 





Гандболистки «Динамо-Синары» Софья Васильева, Анастасия Шкитина и Екатерина Долматова примут участие в учебно-тренировочном сборе российской национальной команды, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.

Предстоящий сбор пройдет с 3 по 8 марта на базе в подмосковном Новогорске. Товарищеских игр в этот раз не будет, поэтому динамовки смогут проявить себя в ходе тренировочного процесса. Васильева, Шкитина и Долматова ранее уже вызывались в главную команду страны.

Отметим, правая крайняя Анастасия Шкитина забросила 143 мяча в нынешнем сезоне. Разыгрывающая Екатерина Долматова в последней игре со столичным «Лучом», в которой «Динамо-Синара» 15 февраля выиграло со счетом 36:30, отличилась четыре раза и теперь имеет в активе 103 попадания. Левая крайняя и капитан «Динамо-Синары» Софья Васильева в общей сложности 60 раз поразила ворота.

Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева прокомментировала выбор состава.

- Новобранцев в этот раз в составе нет, все уже проверенные бойцы. Остановили свой выбор на тех игроках, кто на данный момент сезона демонстрирует чуть более стабильную игру относительно конкурентов по позициям. К сожалению, в этот раз обойдемся без матчей. Хотела бы отметить, что в первый год с момента нашего отстранения от международных соревнований подобный формат работы казался несколько непривычным. Но даже в таких условиях у нашего тренерского штаба никогда не возникало сомнений касаемо мотивации и профессионализма гандболисток, приезжающих на сборы. Мы всегда прислушиваемся к игрокам и следим за их самочувствием, а заодно находимся в контакте и с клубными тренерами, - заявила Бодниева в интервью пресс-службе Федерации гандбола России.

До отъезда в расположение национальной команды Шкитиной, Долматовой и Васильевой предстоит провести два поединка чемпионата в составе «Динамо-Синары». Завтра, 25 февраля, бело-голубые на выезде встретятся со звенигородской «Звездой», а 3 марта волгоградский коллектив сыграет дома с ижевским «Университетом». После этого матча спортсменки отправятся на сбор в Подмосковье, в котором будет участвовать 21 гандболистка.