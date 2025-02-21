Не исправилась? В Волгограде душительнице ребенка Ахметовой вынесли новый приговор

В Волгограде Анастасия Мсхаладзе-Ахметова, ранее осужденная за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и угрозы убийством, выслушала новый приговор. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, она осуждена к обязательным работам за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
28 октября 2024 года женщина, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем родственницы марки «OMODA C5». Напротив дома № 23 по пр. Университетскому Советского района Волгограда, не справившись с управлением, она совершила наезд на Skoda Octavia. Прибывшие на место сотрудники полиции, заметив у женщины признаки опьянения, предложили пройти соответствующее медицинское освидетельствование, от чего она отказалась. При этом ранее Ахметова, не имеющая прав на управление автомобилем, уже привлекалась к административной ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за то, что садилась за руль в пьяном виде. Свою вину она полностью признала.
26-летнюю Мсхаладзе Советский районный суд Волгограда приговорил к наказанию в виде обязательных работ сроком 250 часов с лишением права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним,
в августе прошлого года Мсхаладзе была признана виновной еще по двум статьям уголовного кодекса. Суд назначил ей наказание в виде 380 часов обязательных работ. Молодая женщина «прославилась» тем, что душила свою новорожденную дочь и снимала это на видео. А также угрожала своей знакомой бейсбольной битой и электрошокером.