Сегодня, 19 февраля, в Иловлинском районе Волгоградской области происшествие с высоковольтным проводом на несколько часов сковало движение по московской трассе, передает V102.RU.

По сообщению очевидцев, на 866 км автодороги упал высоковольтный провод. В результате движение транспорта было затруднено, образовалась огромная пробка.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в 14:00 час на участке федеральной автодороги произошло провисание высоковольтного провода над автодорогой.

- Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на период работ по восстановлению нормативных габаритов ЛЭП. На данный момент движение осуществляется в штатном режиме, - рассказали в Главке полиции.

В компании Россети Юг лишь сообщили, что повреждение устранено, движение на трассе восстановлено.

Фото из архива V102.RU