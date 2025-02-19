Федеральные новости

ЦБ обяжет банки внедрить спецкнопку для жалоб на мошенников

Федеральные новости 19.02.2025 13:21
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19.02.2025 13:21


Центробанк обяжет кредитные организации внедрить в приложениях специальную функцию для жалоб на мошеннические действия. Об этом сообщила 19 января глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству.

Набиуллина считает, что для россиян необходимо упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве. 

- Сейчас это не такая простая процедура. Для этого мы, например, планируем обязать банки с октября месяца внедрить в свои приложения так называемую «спецкнопку», чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка, - пояснила глава Центробанка. 

Планируется, что при обращении через такую «спецкнопку» пострадавшие смогут сразу подать заявление в полицию и получить всю необходимую информацию. 

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