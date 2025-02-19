ЦБ обяжет банки внедрить спецкнопку для жалоб на мошенников





Центробанк обяжет кредитные организации внедрить в приложениях специальную функцию для жалоб на мошеннические действия. Об этом сообщила 19 января глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме по кибермошенничеству.

Набиуллина считает, что для россиян необходимо упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве.

- Сейчас это не такая простая процедура. Для этого мы, например, планируем обязать банки с октября месяца внедрить в свои приложения так называемую «спецкнопку», чтобы пострадавшим не приходилось идти в отделение банка, - пояснила глава Центробанка.

Планируется, что при обращении через такую «спецкнопку» пострадавшие смогут сразу подать заявление в полицию и получить всю необходимую информацию.